O cantor sertanejo Ícaro, da dupla Ícaro & Gilmar, precisou passar por uma cirurgia em Goiânia após sofrer uma lesão na mão direita ao fim de um show realizado em Paulínia, no interior de São Paulo. Segundo o artista, ele escorregou ao descer do palco e apoiou o peso do corpo sobre a mão, causando uma fratura e uma luxação no polegar.\nEm comunicado divulgado nas redes sociais, a equipe informou que o cantor recebeu os primeiros atendimentos no local do acidente e foi orientado a seguir para Goiânia, onde passou por exames. Após a avaliação médica, foi constatada a necessidade de uma cirurgia de urgência ortopédica.\nInicialmente, a equipe informou que os compromissos dos três dias seguintes seriam suspensos por recomendação médica. Após o procedimento, Ícaro contou que a cirurgia foi mais complexa do que o esperado e revelou que precisará ficar um período sem tocar instrumentos.