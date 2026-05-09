O cantor sertanejo Adriano Muniz, 43, foi encontrado morto em seu apartamento em Vicente Pires, no Distrito Federal. A informação foi confirmada pela reportagem com a Polícia Civil.\nVizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, na tarde desta quinta-feira (7), após notarem a ausência do cantor. Os moradores do prédio relataram que Adriano não abria a porta do apartamento há dias.\nA equipe médica confirmou o óbito no local. Os bombeiros entraram no imóvel e, com o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), atestaram a morte do artista.\nHenrique tranquiliza fãs em vídeo após queda de helicóptero em fazenda no Tocantins\nHelicóptero da dupla Henrique e Juliano cai em fazenda no Tocantins\nEspetáculo 'Djavan - O Musical: Vidas pra Contar' celebra a obra do artista brasileiro\nA causa da morte do sertanejo ainda é desconhecida. A 38ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal assumiu a investigação do caso.