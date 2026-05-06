O cantor sertanejo Ray, da dupla Renan e Ray, está internado em estado grave, em Goiânia, depois de passar mal em sua chácara, em Bela Vista de Goiás. As informações são do empresário do cantor, Saulo Costa, que informou que o artista está entubado e inconsciente no Hospital Ruy Azeredo.\nSegundo Saulo, Ray, que se chama Amarildo Vicente e tem 63 anos, começou a apresentar um quadro de febre e dores abdominais por volta das 6h de terça-feira (5). Em seguida, ele foi levado para uma unidade de saúde em Bela Vista.\nLá, o quadro agravou e a gente trouxe ele para Goiânia. Ele está na UTI", contou o empresário.\nConfira o horóscopo desta quarta-feira, 6 de maio de 2026\nMorre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos\nO artista foi transferido em uma UTI móvel para a capital, onde chegou por volta das 21h. O empresário informou que ainda não há um diagnóstico pelos médicos, que deve ser divulgado a qualquer momento.