O cantor sertanejo Jonathan Scarello Anjos, conhecido como Panda, conheceu a esposa, Shirlen Wikina, em um aplicativo de relacionamento e a pediu em casamento após cinco dias. Ao g1, Panda disse que os dois estão juntos há quase 9 anos e que ainda não se casaram no papel, mas nunca mais se separaram.\nA história do casal repercutiu nas redes após a declaração em um programa de televisão. Ele conta que a conexão entre os dois foi rápida e que passaram a madrugada conversando quando se conheceram pelo aplicativo.\nFoi legal para caramba, e depois a gente se encontrou pessoalmente e foi sensacional. E cada dia que passa é mais sensacional ainda estar com essa mulher maravilhosa”, declarou.\nSegundo Shirlen, o romance começou no final de 2017, quando ela morava em Lucas do Rio Verde (MT) e Panda estava na casa de um amigo em Sinop, no Mato Grosso. Depois, ela conta que descobriu que o pretendente, na verdade, morava no município de Sorriso, onde ela fazia faculdade.