Donna FIV CIAV é avaliada em R$ 54 milhões (Reprodução/Instagram Traia Nelore)\nMurilo Huff é um dos novos donos da vaca mais cara do mundo. O cantor adquiriu 25% da vaca, que foi arrematada por R$ 54 milhões em um leilão na última quinta-feira (20).\nO animal é da raça nelore e tem o nome de Donna Fiv Ciav. A vaca atingiu o lance mais caro no Leilão Cataratas Collection, realizado pela Casa Branca Agropastoril e RS Agropecuária, em Foz do Iguaçu (PR).\nO sertanejo, pai do filho de Marília Mendonça (1995-2021), é dono da fazenda Nelore Huff, focada em pecuária de luxo.\nMorcegos que transmitem raiva são capturados em aldeia Krahô, em Goiatins\nAmigos e rivais: Torcedores de Palmas apostam R$ 80 mil em carros na final da Libertadores\nCantor Murilo Huff (Reprodução/Instagram/Murilo Huff)\nO recorde anterior pertencia à vaca Parla Fiv AJJ, que foi vendida por R$ 27 milhões em maio. Donna é filha de Parla com o touro Big Ben, da fazenda Santa Nice.