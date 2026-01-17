-Vídeo (1.3362760)\nO cantor sertanejo Luan Pereira foi internado na madrugada deste sábado (17) após passar mal ao final de um show em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Em suas redes sociais, o artista relatou ter sofrido um episódio de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Luan publicou um vídeo que mostra o momento em que ele é levado de ambulância para o hospital (veja acima).\nNa legenda da publicação, o sertanejo tranquilizou os fãs e explicou que precisou de atendimento médico urgente. “Após o show de hoje Luan foi levado às pressas pro hospital por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia vai ficar tudo bem em nome de Jesus”, escreveu o cantor.\nHomem é carregado por bombeiros em maca após cirurgia por rua não ter asfalto e não conseguir chegar em casa\nDelegação do Águia de Marabá percorreu 1.755 km antes de acidente no TO com morte de preparador físico