-Juliano mostrando seu talento para o rap (1.3377730)\nO cantor Juliano, da dupla com Henrique, surpreendeu o público e viralizou nas redes sociais ao arriscar alguns versos de rap em uma apresentação. Durante uma cavalgada em São Salvador do Tocantins, na região sul do estado, o sertanejo assumiu o microfone e interpretou "Vida Loka Pt. 1", um dos maiores clássicos do grupo Racionais MC’s.\nO momento foi registrado no último sábado (21), no Parque de Vaquejadas Borba dos Santos. Embora Henrique também estivesse presente no evento, não houve apresentação oficial da dupla. Os irmãos, que residem no Tocantins, escolheram o estado para desfrutar o período de férias.\nHenrique e Juliano fizeram uma pausa na agenda de shows em janeiro e a previsão de retorno aos palcos é apenas para março de 2026. Conhecidos pela discrição com a vida pessoal, os artistas têm compartilhado registros pontuais do descanso em solo tocantinense.