Gusttavo Lima com cavalos (Reprodução/Instagram Haras Embaixador)\nConhecido como um dos grandes nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima também tem ampliado sua atuação fora dos palcos, com investimentos em diferentes áreas, como esportes, tecnologia e entretenimento.\nNos últimos anos, o artista passou a se destacar como empresário, acumulando participações em empresas e até mesmo em um clube de futebol.\nAlém disso, o cantor tem ampliado sua atuação com parcerias comerciais e investimentos estratégicos, consolidando uma presença crescente no meio empresarial. Com negócios que vão do entretenimento ao esporte, ele passou a diversificar suas fontes de renda e fortalecer sua marca para além da música.\nEmpresária viraliza após vender calça 'suja' e comentários chamam atenção: 'Calça de usar na lavoura'