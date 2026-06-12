O cantor goianiense Mauricio Macedo exibiu um modelo de canoa dobrável que pode ser desmontada. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista mostra como funciona a embarcação e chama a atenção de pessoas que ficaram curiosas ao ver a canoa. "É fácil demais! Você nem vê que está de carretinha", disse Mauricio\nDe acordo com o vídeo, a canoa possui duas partes feitas de forma independente e que depois são emendadas com dobradiças. Quando está fechada, parece um baú, e, depois de desdobrar, o cantor coloca parafusos para reforçar e firmar uma parte na outra.\n"Não vaza porque ela uma parte é separada da outra. Então essa aqui é uma parte, essa aqui é outra, ela só encaixa, entendeu?", mostra o cantor.\nEnquanto o artista mostra a canoa, algumas pessoas que estavam perto e o viram emendar as partes da embarcação chegaram perto para olhar e se mostraram surpresas com a praticidade.