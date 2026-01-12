Câncer é uma das doenças que mais mata no estado (Divulgação/SES-TO)\nO câncer de colo do útero, um dos mais comuns entre mulheres no Brasil, tem uma causa bem definida e pode ser amplamente evitado. Segundo especialistas, mais de 90% dos casos estão associados à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), o que torna a vacinação, o exame preventivo e a informação ferramentas decisivas para reduzir a doença e salvar vidas.\nA relação entre o câncer de colo do útero e o papilomavírus humano (HPV) é direta e bem estabelecida pela ciência. De acordo com a oncologista Marina Vasco, a maior parte dos casos da doença está associada à infecção persistente pelo vírus. “É um câncer que pode ser evitado e, quando diagnosticado precocemente, apresenta altas taxas de cura”, afirma a especialista.