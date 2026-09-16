-Chá revelção em Gurupi (1.3456735)\nA chegada da primeira filha de Gabriela Cardoso Santana, de 21 anos, e do caminhoneiro Igor Souza lustosa Pereira, de 30 anos, em Gurupi, no sul do estado, ganhou uma revelação diferente e cheia de significado. O casal transformou o caminhão utilizado por Igor no transporte de gado em protagonista do chá revelação da bebê Aylla. O momento, marcado por fumaça rosa e uma chuva de papéis picados saindo do veículo, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais.\nA comemoração aconteceu no sábado (12) e reuniu familiares e amigos. Para anunciar o sexo do bebê, o casal decidiu fugir dos formatos tradicionais e apostar em um elemento que faz parte da rotina da família: o caminhão conduzido por Igor pelas rodovias do país.\nSegundo Gabriela, a ideia surgiu da vontade de criar uma lembrança que representasse a história dos dois. Como o caminhão está diretamente ligado à vida profissional do futuro pai, o casal enxergou no veículo uma forma de tornar o momento ainda mais especial.