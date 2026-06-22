Pessoas com calvície podem assistir a "Toy Story 5" grátis nesta segunda-feira (22) em qualquer unidade da rede Cinesystem do país. O filme estreou no cinema na última quinta (18).\nA promoção é uma brincadeira que faz referência ao personagem Woody. O boneco caubói aparece calvo em cena neste último filme da franquia.\nOs ingressos devem ser retirados presencialmente na bilheteria. A promoção é válida para pessoas com calvície completa ou parcial --a verificação é feita pelos funcionários. É necessário apresentar documento de identificação. Só será liberado um tíquete por CPF.\nCachoeira do Catoá se destaca em Paranã com águas cristalinas e queda de 70 metros\nPressão alta antes dos 30: casos entre jovens preocupam especialistas\nEm São Paulo, há três unidades da rede Cinesystem --no shopping Frei Caneca, no centro da cidade, no shopping Morumbi Town, na zona sul, e no Bourbon Shopping, que fica na região oeste.