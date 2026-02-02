-Vídeo - Reação de Caetano com vitória no Grammy (1.3369141)\nO Grammy anunciou os vencedores da sua 68ª edição na noite deste domingo, dia 1º, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A transmissão da cerimônia principal começou às 22h no Brasil, no canal TNT e no streaming HBO Max. Caetano Veloso e Maria Bethânia, únicos brasileiros indicados neste Grammy, venceram o troféu de melhor álbum de música global por "Caetano e Bethânia Ao Vivo" (assista acima à reação do cantor com a vitória).\nPrêmios menores começaram a ser distribuídos desde 17h30, em evento exibido no canal de YouTube do Grammy. Lady Gaga, indicada a sete categorias, já levou os prêmios de melhor gravação de dance pop e melhor gravação remixada por uma versão do sucesso "Abracadabra".\nKendrick Lamar, artista mais nomeado desta 68ª edição do prêmio, venceu a estatueta de melhor performance de rap melódico pela canção "Luther", que canta com SZA, e o troféu de melhor música de rap por "TV Off".