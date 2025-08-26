Um guarda de trânsito de Brasília não se furtou a tietar Caetano Veloso e ainda pediu para dar um beijo no cantor. Após um show na capital federal, o profissional abordou o carro em que estavam Caetano e sua equipe.\nA interação foi registrada nas redes sociais do artista. "O senhor estava fazendo show aqui em Brasília? Coisa linda! Eu posso dar um beijo no senhor?", perguntou o guarda.\nCom consentimento do artista, o fã deu a volta até o banco do passageiro e beijou Caetano no rosto. "Que maravilha, que homem cheiroso", elogiou.\nConfira o horóscopo desta terça-feira, 26 de agosto de 2025\nMurilo Huff e Gabriela Versiani anunciam noivado\nEm seguida, ele foi até o banco de trás e cumprimentou também Paula Lavigne. "É o efeito Caetano!", se divertiu a esposa e empresária do artista.\nNos comentários da publicação, internautas concordaram com a atitude do guarda. "Eu entendo o guarda 100%! Eu também gostaria de dar um beijo e um abraço no Caetano!", escreveu uma fã.