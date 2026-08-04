-VIDEO_CARAMELO_SAMU (1.3440489)\nO cachorro caramelo que chamou a atenção ao acompanhar o tutor dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, permaneceu ao lado do dono também durante o atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).\nO caso aconteceu no último sábado (1º), quando equipes do Samu foram acionadas para socorrer um homem que havia sido encontrado caído em uma rua da cidade. Conforme apuração da jornalista Kariny Bianca, de O POPULAR, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o cachorro ao lado do tutor, sem sair de perto em nenhum momento.\nAo O POPULAR, o coordenador-geral do Samu de Rio Verde, médico Marco Antônio Santux, contou que o animal permaneceu tranquilo durante toda a ocorrência.\nO cachorro estava bem tranquilo, não era feroz. A equipe atendeu o paciente e, na hora de colocá-lo na viatura, o cãozinho já subiu e deitou ali ao lado dele”, relatou.