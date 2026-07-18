-Cachorro caramelo invade rodeio e enfrenta touro (1.3434534)\nUm cachorro sem raça definida, o popular "vira-lata", tornou-se a atração inesperada da Festa do Peão de Rialma, na região do Vale do São Patrício, nesta sexta-feira (17). O cachorro caramelo invadiu a arena dividindo o espaço com o touro Tornado durante a celebração dos 73 anos do município goiano (veja vídeo acima).\nO cachorro entrou na arena quando o peão Rilton Pereira já estava em cima do touro. Após o peão sair de cima do animal, o cãozinnho começou a latir e encarar o touro. Em seguida, foi atrás do touro latindo enquanto escapava das chifradas. A ousadia do cachorro arrancou aplausos e risadas das arquibancadas, transformando o caramelo em um dos destaques da noite.\nRilton Pereira, competidor com 17 anos de experiência, preparava-se para a montaria quando o cão apareceu. Ele disse que só percebeu o cachorro após pular do touro. "De vez em quando aparece uns cachorros nos rodeios. Sempre tem mas não atrapalhou em nada não", afirmou.