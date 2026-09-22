-Buscas pelo Rick (1.3458928)\nAs buscas pelo helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, e outras três pessoas foram retomadas na manhã desta terça-feira (22) na zona rural de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A operação conta agora com o apoio de drones térmicos para tentar localizar a aeronave, que desapareceu após emitir o último sinal na segunda-feira (21).\nParticipam da força-tarefa as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil de Santa Catarina e Força Aérea Brasileira (FAB). Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, que não teve a identidade divulgada, conforme a g1 SC.\nO helicóptero pertence à JTA Empreendimentos e Urbanismo. Em nota, a empresa informou que a aeronave era utilizada por Bruno Avelar e pelo cantor Rick e ressaltou que não há confirmação de acidente (veja nota no fim da reportagem).