Bruno Avelar e Rick da dupla com Renner (Reprodução / Instagram de Bruno Avelar)\nO empresário Bruno Avelar, 41, que morreu no mesmo acidente de helicóptero em que estava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, gravou um vídeo nas suas redes sociais no qual deixou um recado para o filho, horas antes de embarcar na aeronave que caiu em Santa Catarina, nesta segunda-feira (21).\nNo vídeo, ele pega um boneco de massinha de modelar e diz que vai deixar um recado para o filho mais velho. Na gravação, ele aparece escrevendo e desenhando no boneco.\nPeguei um bonequinho de massinha do meu filho maior, vou deixar aqui um recadinho para ele. O boneco dele, fiz uma carinha, acho que ele vai curtir", disse.\nHelicóptero com o cantor Rick é encontrado sem sobreviventes na serra de SC; vídeo\nMorte do cantor Rick: o que se sabe sobre acidente aéreo em SC