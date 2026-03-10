Chaiany e Jordana se envolveram em uma grande treta durante o Sincerão ao vivo desta segunda-feira (09) no BBB 26 (Globo) e foram separadas pelos demais brothers.\nA treta aconteceu após Chaiany acusar Jordana de ser covarde por fugir de uma treta. Jordana a rebateu. "Se não fui pra cima de você, foi porque restava um restinho de carinho. Mas pode deixar que acabou. Frouxa é você. A gente foi tentar fazer um combinado pra somar voto e você sugeriu que o seu grupo traísse a gente! Joga baixo, sua covarde."\nChaiany se irritou com a sister e começou a rebatê-la aos gritos. "Você não é verdadeira. E ainda mente pro público na Casa de Vidro! Quer falar a verdade?"\nÔnibus da equipe da ex-BBB Flay se envolve em acidente com morte de motociclista\n'Conviver com você é um inferno', dispara Juliano para Jonas no BBB 26