Britney Spears pode ser anunciada, em breve, como a atração do megashow que vai ocupar a praia de Copacabana em maio deste ano. Segundo fontes próximas a patrocinadores do evento ouvidas pela reportagem, a diva do pop está em negociações com a Prefeitura do Rio, mas o contrato não foi assinado.\nNesta segunda-feira (26), o Metrópoles afirmou que Britney seria a atração deste ano, após Shakira ser apontada como a escolha nas últimas semanas. Nas redes sociais, os rumores vêm causando alvoroço entre fãs.\nProcurada, a assessoria de imprensa do projeto Todo Mundo no Rio, responsável pelo show, diz não ter qualquer definição sobre o evento. A Sony, gravadora que representa Britney, também não tem informações.\nO megashow de Copacabana está marcado para o dia 2 de maio e faz parte do projeto que nos últimos anos levou Madonna e Lady Gaga à praia carioca. A expectativa é que a apresentação do artista escolhido para este ano atraia uma multidão, repetindo o sucesso das outras duas cantoras.