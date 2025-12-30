A morte de Brigitte Bardot, aos 91 anos, no domingo (28), reavivou uma antiga polêmica: o relacionamento conturbado da atriz francesa com seu filho único, Nicolas Charrier, hoje com 65 anos. Em sua autobiografia, "Initiales BB", de 1995, ela reconheceu que nunca teve instinto materno, chegando a referir-se à gravidez como um tumor.\nHoje, livros como "O Mito do Instinto Materno", da jornalista americana Chelsea Conaboy -lançado em 2024 no Brasil, pela Companhia das Letras-, discutem se a romantização da maternidade seria um mecanismo de controle social. Na época, porém, a revelação de Bardot chocou.\nNo livro, a atriz referiu-se sem meias palavras ao horror que a gravidez lhe despertava: "Era como um tumor que se alimentava de mim, que eu carregava na minha carne inchada, só esperando o momento para me livrar dele", escreveu. Ela também acusava o pai da criança de tê-la agredido durante a gravidez.