Brigido Neto é o terceiro eliminado do BBB 26, com 77,88% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (03). Leandro Rocha, o Boneco, (12,04%) e Ana Paula Renault (10,08%) disputaram a berlinda com o brother.\nBrigido tem 34 anos e é diretor em uma escola particular fundada por sua família. Do grupo Pipoca, ele disputou uma vaga no reality na casa de vidro da região Norte. O amazonense faz parte do movimento Legendários.\nDurante sua estadia no programa, arrumou uma rivalidade com Ana Paula e disse não gostar da sister por conta dos posicionamentos políticos dela fora do programa. Chegou a afirmar que a mineira era sua maior rival dentro da casa.\nGoiano é expulso do BBB 26\nMaxiane é a terceira líder do BBB 26\nO brother foi a segunda pessoa mais votada pela casa e não teve a chance de disputar a prova Bate e Volta, pois foi vetado por Breno Corã, que atendeu o Big Fone na quinta-feira (29).