Beneficiado pelo paredão falso do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (3), o biólogo Breno Corã teve a chance de escolher um brother para acompanhá-lo no quarto secreto. Sem titubear, o mineiro elegeu Juliano Floss.\nO pipoca foi eleito por 54,66% dos votos e, ao entrar no quarto secreto, conversou brevemente com Tadeu Schmidt e logo ativou cards para ouvir as conversas da casa. Breno ouviu Juliano, Ana Paula, Milena e Samira falando bem dele.\nAna Paula afirmou que o mineiro foi um grande jogador e disse que gosta dele. Sem saber que o amigo continua no jogo, Juliano lamentou a pecha de "traidor" que tentaram imputar a Breno e afirmou: "Foi a pessoa mais leal e tomou rasteira".\nO falso eliminado também escutou Babu Santana questionando o motivo dele não ter indicado Jonas ao paredão e Solange Couto dando a entender que o biólogo ficou com receio de puxar Marciele para o embate.