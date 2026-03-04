O desfecho do paredão falso de Breno Corã aconteceu na noite de quarta-feira (4) durante a festa do líder, quando o brother e Juliano Floss voltaram para a casa do BBB 26 (Globo). Ambos apareceram gritando e surpreendendo os brothers.\nOs aliados da dupla se emocionaram, gritaram e correram para abraçar os dois, que contaram ao resto do grupo sobre o quarto secreto. Juliano, que foi escolhido por Breno para ir ao cômodo, aproveitou para avisar Samira para tomar cuidado com os adversários.\nO grupo rival também se chocou com a volta dos brothers. Jordana, que estava dançando, ficou estática por alguns segundos, processando a informação. Logo, o quarteto se juntou e prometeu que não irá entregar os pontos.\n"Agora eu entendi que a gente está fudido mesmo. [...] Foi uma ilusão de 24 horas", pontuou Jonas, rindo. Jordana comentou que precisava de uma dose mais forte.