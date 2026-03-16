Adolpho Veloso ficou sem o Oscar de melhor fotografia, em que concorria por "Sonhos de Trem", filme de Clint Bentley, na noite deste domingo (15), durante a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O brasileiro, que representou o Brasil na premiação ao lado de "O Agente Secreto ", havia conquistado o prêmio de melhor fotografia no Critics Choice Award.\nNa categoria, "Sonhos de Trem" foi preterido por "Pecadores". Concorriam ainda "Marty Supreme", "Frankenstein" e "Uma Batalha Após a Outra".\nO longa de Veloso, disponível na Netflix, conta a história de Rober Grainier, um lenhador solitário no oeste americano do início do século 20 que enfrenta a dor e a solidão após uma tragédia familiar. Ao lidar com a dor, ele também vê que como o mundo ao redor muda com a industrialização e a construção de ferrovias.