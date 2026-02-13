A brasileira Andréa Huguenin Botelho se tornou a primeira mulher a assumir a regência da Westpfälzischen Sinfonieorchester, orquestra tradicional da Alemanha com mais de 130 anos de história, localizada em Kasel, no sul do país.\n"Eu aceito esse compromisso com grande responsabilidade histórica, consciente de que esse tipo de marco não é sobre trajetórias individuais, mas sobre estruturas, vozes e perspectivas que são continuamente moldadas na música", escreveu ela em seu Instagram.\nMorre James Van Der Beek, ator da série 'Dawson's Creek', aos 48 anos\nProva do líder da semana do Carnaval é de resistência no BBB 26\nMotoboy se surpreende ao encontrar Murilo Huff, Matheus e Dudu Borges durante entrega: 'rolê aleatório'\nA estreia à frente da banda será no dia 21 de junho. A nomeação ocorreu após a aposentadoria de Thomas Germain, regente do grupo por mais de 20 anos. Botelho disse também que pretende aproximar a orquestra do cotidiano da cidade.