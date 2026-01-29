O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, divulgou uma notícia importante para a dinâmica desta semana no reality: o Big Fone irá tocar na noite de quinta-feira (29), durante o programa ao vivo, momentos antes da prova do líder.\nQuem atender o aparelho deve indicar uma pessoa da casa para vetar de todas as provas da semana: líder, anjo e bate e volta.\nA casa tem três telefones e o público pode escolher qual deles deve ser atendido. As opções são: o telefone prateado, perto da academia, o azul, perto da piscina, e o dourado, perto da sala.\nEssa será a segunda vez que o Big Fone toca na edição. A primeira aconteceu no terceiro dia de programa, em 15 de janeiro, quando Marcelo Alves atendeu o aparelho e indicou Aline Campos ao paredão.