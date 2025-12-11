"Tem química, tem física, tem a tabela periódica inteira ", escreveu uma telespectadora de "Três Graças" no X. O comentário se refere ao aguardado primeiro beijo de Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedevski), que foi ao ar nesta quarta-feira (10).\nNa cena, o casal saiu para um "date" e depois Juquinha deixou Lorena em casa. Na hora de se despedirem no carro, a policial tascou um selinho na herdeira, que correspondeu.\nEm seguida, Ferrete (Murilo Benício) chega em casa e flagra a filha beijando a policial. "Minha filha beijando outra menina? Era a Lorena", diz ele para si mesmo, em choque.\nPovos tradicionais do Tocantins terão plataforma para vender artesanato\nConfira o horóscopo desta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025\n"O selinho Loquinha finalmente saindo e o Ferrete tendo um treco", comentou outro telespectador. "Eu tô no céu, elas são o casal do ano."