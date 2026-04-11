Gabriela Saporito, Leandro Rocha, o Boneco, e Marciele Albuquerque se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo) e uma das sisters será eliminada na tarde de domingo (12), às 17h30, antes do Domingão com Huck.\nA pessoa eliminada fará uma participação especial no programa comandado por Luciano Huck e, só depois, será levada para a entrevista do 'Bate-Papo BBB' com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.\nA formação da berlinda começou na manhã de quinta-feira, quando Milena Moreira apertou o botão misterioso que estava no gramado. Isso concedeu à sister o poder de escolher qual indicado terá a chance de um contragolpe.\nMilena vence 13ª Prova do Anjo, está imune e no Top 6 do BBB 26\nPrograma 'Em Família com Eliana' deste domingo (12) tem repescagem na competição musical\nShakira terá maior palco da história de Copacabana e mira recorde de público no 'Todo Mundo no Rio'