A 17ª e última prova do líder do BBB 26 (Globo) aconteceu na noite de terça-feira (14), momentos depois da eliminação de Gabriela Saporito. A disputa consagrou o reinado de Leandro Rocha, o Boneco.\nA uma semana da final do programa, o baiano se garantiu no Top 4 do reality e precisará indicar alguém ao paredão, que será montado ainda nesta terça-feira.\nBoneco escolheu Juliano Floss e Jordana Morais para o VIP. Ele deu o benefício para a rival em retribuição pela sister ter feito o mesmo por ele na liderança anterior.\nEnsaio com povos indígenas do Tocantins irá representar o Brasil em mostra internacional\nDocumentário que retrata as manifestações culturais do povo indígena Krahô é reeditado em língua nativa\nBonecas Ritxoko e fotografias compõem exposição sobre ancestralidade do Povo Iny\nENTENDA A DINÂMICA