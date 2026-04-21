A penúltima noite do BBB 26 (Globo) trouxe emoções especiais para os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira. Pela primeira vez, o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, entrou na casa e se sentou no sofá junto com os participantes para rever a trajetória deles no reality.\nO jornalista surpreendeu o trio ao chegar na sala pela porta do confessionário e foi recebido com abraços e comemorações. Tadeu expressou felicidade ao receber um abraço de Milena, que comentou no começo do reality que não gostava de abraços, mas retificou a afirmação ao longo de sua trajetória.\n"Só queria dizer uma coisa: eu amo vocês. Vocês fizeram uma temporada incrível, vocês e os vizinhos de vocês que já foram embora", declarou o jornalista para os finalistas.\nTadeu comentou que não conseguiu conversar tanto com o elenco nesta temporada, pois havia muito conteúdo para passar no programa. O apresentador, então, convidou os brothers para assistirem a vídeos mostrando os 99 dias de cada um na casa.