A chamada oficial do Big Brother Brasil 26 já está no ar e repercutiu fortemente nas redes sociais. No vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt aparece em um cenário que remete a um laboratório, interpretando um cientista que prepara a "fórmula" da nova edição do reality, com estreia marcada para 12 de janeiro.\nAo lado dos dummies, Tadeu inicia o discurso em tom provocativo: "Tudo e todos juntos em um único espaço, sob enorme pressão, até que… ‘boom’, explode", antecipa, prometendo uma temporada intensa. Durante o anúncio, ele também revelou alguns spoilers sobre o formato do reality da Globo.\nO elenco será dividido em três grupos: Pipoca (anônimos), Camarote (celebridades) e Veteranos (ex-BBBs). Nos tubos de ensaio que aparecem no vídeo, são exibidas edições anteriores das quais os supostos novos competidores teriam participado: 5ª, 7ª, 9ª, 12ª, 13ª, 17ª, 18ª e 19ª temporadas.