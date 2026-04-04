Juliano Floss, Marciele Albuquerque e Chaiany Andrade se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 e um dos brothers será eliminado no domingo (5).\nJordana Morais ganhou a prova do anjo nesta sexta-feira (3), e se tornou autoimune, ou seja, não poderia ser votada na formação do paredão.\nPor outro lado, a advogada não teve o poder de imunizar a aliada Marciele Albuquerque, que foi indicada ao paredão pela líder da semana Samira Sagr. As sisters começaram a discutir ao vivo, chamando Samira de falsa.\nEm seguida, os participantes votaram no confessionário. Juliano foi o mais votado pela casa com três votos. Chaiany e Gabriela Saporito empataram com dois votos. Por ser a líder, Samira foi convocada a escolher entre as duas.\n"Pelo que aconteceu nessa semana não livraria nenhuma das duas, mas hoje eu vou livrar a Gabriela, pois, apesar de tudo, tenho um sentimento por ela", disse Samira chorando.