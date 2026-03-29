Alberto Cowboy foi eliminado do Big Brother Brasil 26 na tarde deste domingo (29), ao receber 67,95% da média dos votos no quinto Paredão da edição. O participante disputava a permanência na casa com Leandro e Jordana, que obtiveram 28,74% e 3,31% dos votos, respectivamente.
Solande Couto venceu a Prova do Anjo, ficando imune neste paredão. Cowboy estava no paredão à voto de Ana Paula Renault. A sister alegou que o veterano sempre foi seu principal embate na casa.
O Gshow apurou as porcentagens desta votação. Confira:
Alberto Cowboy
Média: 67,95%
Voto Único: 65,76%
Voto Torcida: 73,07%
Leandro
Média: 28,74%
Voto Único: 30,20%
Voto Torcida: 25,32%
Jordana
Média: 3,31%
Voto Único: 4,04%
Voto Torcida: 1,61%
O brother chegou a ser líder quatro vezes na temporada O participante passou a ser alvo de votos após se envolver em conflitos e perder apoio dentro de alianças.