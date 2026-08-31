Depois de ver o relacionamento a três ganhar repercussão nas redes sociais, a agricultora Lara Alves Rueda, de 35 anos, eleita rainha do rodeio da Expo Montividiu, falou sobre a dinâmica familiar do trisal formado com a irmã gêmea, Laila, e o agricultor Maycon Rueda. Juntos há seis anos, ela afirmou que união flui com harmonia e que todos são "bastante felizes".\nSegundo a agricultora, a ideia de dividir a vida com Maycon partiu da própria irmã, Laila, após anos de relacionamentos individuais. Ao g1 Goiás, Maycon informou que a convivência diária é consolidada e bem aceita pela família.\nHoje, para nós, é algo completamente normal. Sei que para a maioria das pessoas pode parecer estranho e muitos perguntam como isso dá certo, mas nós nos damos muito bem e somos muito felizes. Elas são gêmeas e muito unidas; parece que o sentimento de uma reflete no da outra, é algo muito particular", explicou.