Bad Bunny vem ao Brasil em fevereiro e os ingressos já estão esgotados. Sua turnê "Debí Tirar Más Fotos" vai passar ainda por Colômbia, Costa Rica, México, República Dominicana, Portugal, França, Itália, Inglaterra, Suécia, Austrália e Japão. Ele só não vai tocar nos EUA.
Em entrevista ao site ID.Co, publicada nesta quarta-feira (10), o artista porto-riquenho explicou que tem medo da ICE, a polícia anti-imigração americana, pegar seus fãs.
"Há muitas razões pelas quais eu não vou tocar nos EUA, e nenhuma delas é por ódio. Toquei lá muitas vezes", disse Bunny. "Todos os shows foram um sucesso, foram magníficos. Me conectei com os latinos que vivem lá."
"Mas existe a questão da ICE", falou. "E se a ICE ficar na porta do meu show? Isso é algo que me preocupa muito e que temos discutido."