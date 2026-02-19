A união do grupo formado por Ana Paula Renault, Babu Santana, Chaiany Andrade, Milena Moreira e Juliano Floss amanheceu abalada nesta quinta-feira (19).\nBabu decidiu mudar de quarto após reclamar que Milena mexe em suas coisas. Em conversa na cozinha, ele informou a decisão a Juliano e Chaiany. "Não faça isso, papito", implorou Chaiany. "Já fiz", respondeu o ator.\nBabu agora divide o quarto com Solange Couto, Leandro Rocha e Jonas Sulzbach, que no momento está no quarto do líder.\nNa última quarta-feira (18), ele havia criticado Milena em conversa com Solange. "Quero arrumar minha própria cama. Não sou a Ana Paula. Quero arrumar minhas coisas, tenho minhas manias", disse. "Uma coisa é ser solícito, outra é ser invasivo."\nMais tarde, quando informava a decisão a Juliano e Chaiany, ele se explicou. "Fiquei muito puto agora. Minhas roupas sujas estavam junto com as roupas limpas. Quero estar num lugar em que tenho autonomia de limpar minhas coisas, arrumar minha cama, sem ter que arrumar briga desnecessária", disse.