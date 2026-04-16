Babu Santana avaliou sua participação no BBB 26 e reconheceu que passou do limite em alguns momentos do jogo. Ainda assim, afirma que não se arrepende de ter entrado no programa.\n"Eu não me orgulho dos cortes ruins, dos embates. Disso eu me arrependo. Eu poderia ter feito de maneira mais tranquila, mas não é como na vida normal, eu acabei me excedendo", disse em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.\nAo comentar o comportamento no reality, o ator comparou a experiência a uma partida de futebol e admitiu que errou ao agir de forma impulsiva. "No meu caso, foi cartão vermelho. Depois você vê o replay e percebe que exagerou. Fica o erro para aprendizado", afirmou.\nMesmo com a autocrítica, ele destacou os pontos positivos da vivência. "Das atitudes equivocadas eu me arrependo, mas de ter ido, não. Tive momentos maravilhosos, conheci pessoas maravilhosas", completou.