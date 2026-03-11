Babu Santana é o sétimo eliminado do BBB 26 (Globo), com 68,62% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (10). Milena Moreira (30,91%) e Chaiany Andrade (0,47%) disputaram a berlinda com o brother.\nO veterano é o recordista de paredões do programa, tendo participado de dez berlindas em 2020 e duas nesta edição. Apesar de ter disputado esta berlinda com uma aliada, os dois não conseguiram somar votos para eliminar Milena e Babu levou a pior\nO carioca tem 46 anos de idade e ganhou reconhecimento com a carreira de ator. Seu trabalho mais lembrado é o drama biográfico "Tim Maia", no qual deu vida ao cantor brasileiro morto em 1998.\nEle recebeu 69,14% dos votos únicos, ante 30,31% de Milena e 0,55% de Chaiany. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 67,40% dos votos, enquanto a recreadora infantil foi votada por 32,30% do público e a goiana por 0,30%.