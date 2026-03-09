Babu Santana, Chaiany Andrade e Milena Moreira se enfrentam no paredão da semana do BBB 26 (Globo). A berlinda foi formada neste domingo (8), e um dos brothers será eliminado na próxima terça-feira (24).\nA formação do paredão começou no sábado (7), quando o anjo e o monstro tiveram que indicar uma pessoa em consenso. Milena e Jonas Sulzbach escolheram enviar Babu Santana para a sua segunda berlinda na edição. Somando a participação dele no BBB 20, esta é a 12ª que o brother enfrenta o julgamento do público.\nAlém da imunidade de Breno, concedida após a participação dele no paredão falso, na noite de domingo, a anja Milena imunizou Ana Paula Renault. Mais cedo, porém, a veterana tinha sugerido proteger Samira ou Juliano Floss, pois estava disposta a enfrentar Babu na berlinda.\n"Recebo de todo o coração, não concordo, mas ela tem personalidade demais", comentou Ana Paula, após receber o colar da imunidade. Na festa da noite anterior, Jonas provocou a sister, afirmando que, se ela tivesse coragem, ele a colocaria no paredão.