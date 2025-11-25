Virginia Fonseca, 26, passou por um susto nesta segunda-feira (24) enquanto viajava em seu jatinho particular com destino ao Rio de Janeiro.\nA influenciadora, que costuma compartilhar detalhes de sua rotina com os fãs, contou que a aeronave enfrentou forte turbulência ao longo do trajeto. "Teve uma hora que teve tanta turbulência que eu fiquei desesperada", comentou após pousar na capital fluminense.\nVirginia falou ainda que chegou a mandar mensagens para mãe, Margareth Serrão. "Pensei: 'vou mandar mensagem para a minha mãe'. Passaram mil coisas na minha cabeça e mandei [a mensagem]. A coitada ficou mais desesperada ainda", relatou nas redes sociais.\nMenina de 9 anos pede para gravar vídeo e inspira pessoas a não aceitarem preconceito\nDona de Mim: Nina desperta, e Filipa afirma que precisam deixar a mansão