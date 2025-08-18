Lauana Prado, 36 anos, passou por um grande susto na manhã desta segunda-feira (18). O avião que transportava a cantora precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia após uma porta se abrir.\nSegundo apuração da reportagem com a equipe da artista, Luana Prado e sua equipe embarcaram em Anápolis (GO) com destino a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, mas precisou fazer um pouso forçado após 20 minutos.\nDe jatinho, Virginia Fonseca viaja com amigos para curtir show da dupla Henrique & Juliano em Palmas\nTocantinenses terão mais oito feriados em 2025; veja datas e se planeje\nA aeronave precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido à abertura acidental da porta. O voo aconteceu às 9h30 e por volta das 9h50 pousou nos arredores da capital de Goiânia.\nPara a reportagem, a cantora afirmou que ela e sua equipe estão bem apesar do susto. Ela também agradeceu aos pilotos pelo profissionalismo e agilidade ao conduzir o caso sem causar pânico.