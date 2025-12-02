O filme "Avatar: Fogo E Cinzas", o terceiro da franquia de James Cameron, estreia no dia 19 de dezembro no Brasil, mas já está com ingressos à venda.\nSucesso de bilheteria, a série gira em torno da exploração dos recursos do planeta Pandora por humanos. Mas o local é habitado por habitantes nativos, os Na'vi.\nNo novo longa, após uma devastadora guerra, Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoë Saldaña) se deparam com uma nova ameaça: o agressivo Povo das Cinzas.\nA tribo é marcada pela violência e sede de poder. Mas a lealdade do clã misterioso pode ser crucial para o destino do planeta.\nConfira o horóscopo desta terça-feira, 2 de dezembro de 2025\nVaca brasileira comprada por Murilo Huff se torna a mais cara do mundo\nOs ingressos estão à venda nos sites das redes do circuito comercial com valores a partir de R$ 36. Em São Paulo, salas como Cinemark, Cine Araújo, Cinépolis, Cinesystem, Kinoplex, Play Arte Multiplex e Moviecom já têm tíquetes disponíveis.