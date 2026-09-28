Aos 30 anos, quando ainda tentava engravidar do segundo filho, a pedagoga Carol Mendonça Sampaio, hoje com 35, procurou a ginecologista para um check-up de rotina. A médica pediu ultrassom de mamas e axilas, exame que Carol nunca havia feito, e o laudo trouxe um achado que ela não esperava: um nódulo na mama. Dias depois, veio o diagnóstico de câncer de mama em uma idade em que a maioria das mulheres ainda nem entrou no radar do rastreamento. “Receber uma notícia como um câncer de mama com tão pouca idade não estava nos meus planos”, conta.\nO câncer de mama é realmente mais comum a partir dos 50 anos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de quatro em cada cinco casos ocorrem depois dessa idade. Mas o câncer de mama também pode atingir mulheres mais jovens, como Carol, e, nessa fase da vida, o diagnóstico traz desafios que vão além do tratamento. No caso da pedagoga, foi realizada cirurgia e quimioterapia, encerradas há três anos.