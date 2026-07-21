A atriz Kaylee Hottle, conhecida por interpretar Jia nos filmes da franquia Godzilla, morreu em um acidente de carro na madrugada de terça-feira, em Maryland, nos Estados Unidos. De acordo com o pai dela, Joshua Hottle, Kaylee sofreu uma parada cardíaca a caminho do hospital e não resistiu aos ferimentos. Joshua viajou do Texas para Maryland para cuidar dos trâmites após a morte e revelou a notícia à família e aos seguidores por meio de uma transmissão ao vivo em linguagem de sinais.\nAlém de Kaylee, outras duas pessoas estavam no veículo. O motorista, um jovem de 19 anos, foi levado ao hospital para receber tratamento. A polícia informou que ele sofreu ferimentos sem risco de morte. Já uma segunda passageira recusou atendimento médico no local.\nA polícia do condado de Frederick, em Maryland, afirmou que o excesso de velocidade pode ter contribuído para o acidente envolvendo a atriz. Segundo as autoridades, o acidente aconteceu na madrugada de terça-feira (21), na região de Ijamsville. De acordo com a investigação preliminar, um Honda Accord 1995 saiu do lado direito da pista e atingiu uma estrutura de drenagem às margens da estrada.