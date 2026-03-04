O ator José Dumont foi preso na manhã desta quarta-feira (4), na zona sul do Rio de Janeiro, após condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.\nA detenção ocorreu no bairro do Flamengo e foi realizada por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça.\nA sentença, já transitada em julgado —ou seja, sem possibilidade de novos recursos — foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e estabelece pena de nove anos e quatro meses de reclusão.\nZé Felipe cancela viagem com filhos para Disney por causa dos conflitos entre EUA e Irã: 'Não é o melhor momento'\nBreno escolhe Juliano Floss para visitá-lo no quarto secreto\nEscolhido para o quarto secreto poderá convidar brother ao local\nO caso remonta a 2022. Segundo registros do processo, o ator teria levado para seu apartamento um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que trabalhava nas proximidades do prédio onde ele residia. A mulher costumava vender alimentos na porta do edifício.