Dacre Montgomery, 30, conquistou fama internacional após interpretar Billy em "Stranger Things" —mas, em seguida, saiu dos holofotes.
Ele não gostou dos papeis que recebeu após participar da série. "Eu fui empurrado numa direção muito comercial", refletiu em entrevista à revista People.
Dacre quer fugir dos blockbusters. "Cresci querendo trabalhar com diretores autorais em filmes mais nichados. Quero realmente explorar até onde eu posso chegar no desenvolvimento do personagem e realmente me apaixonar pelas histórias", disse o ator.
O ator diz que demorou cinco anos para encontrar trabalhos que o agradassem. "Essa engenharia reversa leva tempo, redirecionar uma carreira. Não posso simplesmente fazer aparecer diante dos meus olhos uma história incrível com um diretor maravilhoso", justificou.