James Van Der Beek, 48, fez uma aparição especial no reencontro do elenco de "Dawson's Creek".
O intérprete de Dawson Leery fez uma aparição virtual inesperada durante o evento. A reunião do elenco ocorreu nesta segunda-feira (22) à noite, no Richard Rogers Theatre, em Nova York, nos EUA.
Um dia antes do encontro presencial, o ator comentou que não conseguiria participar. Em um post no Instagram, comentou que não comparecia devido a problemas de saúde.
Apesar de cancelar sua participação, o artista gravou um vídeo, que foi exibido no telão. "Estou ansioso por esta noite há meses, desde que meu anjo Michelle Williams disse que a organizaria. Não acredito que não estou aí, não acredito que não vou poder ver meus colegas de elenco pessoalmente", lamentou.