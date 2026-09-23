A morte do cantor tocantinense Rick Sollo, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, mobilizou uma grande operação de buscas na Serra Catarinense e manteve familiares, amigos e fãs em expectativa por quase 24 horas. O acidente matou as cinco pessoas que estavam a bordo da aeronave.\nO helicóptero em que o artista viajava desapareceu na tarde de segunda-feira (21) e os destroços foram localizados apenas no início da tarde de terça-feira (22), em uma região de difícil acesso no interior de Urubici (SC).\nDesde o último contato com o helicóptero até a confirmação da tragédia, equipes dos bombeiros, da Força Aérea Brasileira (FAB) e outros órgãos atuaram em uma força-tarefa para localizar os ocupantes.\nQuem estava no helicóptero\nO helicóptero modelo Bell 430, fabricado em 2001, havia decolado de Porto Belo (SC) com destino a São Joaquim (SC), onde os passageiros cumpririam um compromisso particular. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu.