Foliões percorrem ruas históricas de Arraias durante o Entrudo, manifestação carnavalesca que atravessa gerações há mais de dois séculos (Divulgação/UFT)\nArraias, cidade conhecida por manter viva uma das tradições carnavalescas mais antigas do Tocantins, divulgou a rota oficial do Entrudo para a folia de 2026, programada para iniciar no próximo sábado (14) e seguir até a terça-feira (17) de carnaval.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Prefeitura de Arraias divulga rota do entrudo do Carnaval 2026\nA festa popular atrai moradores e visitantes que tomam as ruas com baldes e mangueiras para brincar ao som de marchinhas, mantendo uma tradição que remonta a mais de dois séculos.\nA programação da rota, disponibilizada pelos organizadores e divulgada nas redes sociais, mostra o percurso completo para cada dia da celebração, com pontos de concentração e paradas previstas em ruas e praças centrais da cidade.